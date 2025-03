LdC : le PSG connaît son adversaire en quart de finale !

Ce mercredi soir, nous avons eu le droit aux quatre derniers huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2024/2025. Deuxième club français engagé, Lille a défié le Borussia Dortmund. Après le 1-1 de l’aller c’est Dortmund qui s’est qualifié après un succès 2-1. Plus tard dans la soirée, deux clubs anglais ont composté leur billet, il s’agit d’Aston Villa et d’Arsenal. Enfin, le derby de Madrid n’a pas encore livré son verdict puisque les deux équipes vont disputer les prolongations.

Avec ces résultats, on en sait déjà plus sur les affiches des quarts de finale. Le Paris Saint-Germain défiera Aston Villa tandis que le Borussia Dortmund croisera la route du FC Barcelone. Déjà connue hier, l’affiche entre le Bayern Munich et l’Inter Milan promet beaucoup comme le choc entre Arsenal et le vainqueur d’Atlético de Madrid - Real Madrid.

Les quarts de finale :