La presse anglaise dévoile déjà le futur club de Lionel Messi !

Où jouera Messi après le PSG ? Amis Parisiens, rassurez vous, il n'est pas question d'un départ de l'Argentin dans un avenir proche. Le joueur est de toute manière sous contrat pour au moins deux ans, et a sûrement de belles soirées à offrir au Parc des Princes. En revanche, son aventure du côté de la capitale française devrait être sa dernière pige en Europe, ou du moins au plus haut niveau.

Alors qu'il n'a pas encore débuté sous ses nouvelles couleurs, son avenir passionne déjà nos voisins européens, et c'est aussi le cas à l'autre bout du monde. Ainsi, en Angleterre, on dévoile une petite bombe ce dimanche. Le tabloïd anglais The Mirror explique que Lionel Messi discute déjà avec un club pour l'après-PSG.

L'aventure américaine tente Messi

Ce club, c'est l'Inter Miami. La possibilité de voir Lionel Messi en MLS avait déjà été évoquée par le passé, tout comme le principal concerné avait confié être tenté par un challenge outre-Atlantique. Selon le média anglais, David Beckham, le patron de l'Inter Miami, discute déjà avec l'Argentin pour une arrivée dans deux ans. Le média rajoute que le natif de Rosario a récemment acheté un bien immobilier dans la ville floridienne.

L'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United, entre autres, a également mis en avant les nombreuses affaires qui pourraient attendre Messi aux Etats-Unis, comme la possibilité de s'offrir une franchise en MLS. Jorge Mas, co-propriétaire du club, avait confié vouloir voir Messi sous la tunique de l'Inter Miami, alors que le club, très récent en MLS, peine à obtenir les résultats escomptés. Avec Messi, même à 36 ans, la donne changerait forcément...