Le violent tacle de Thierry Henry sur le niveau de jeu du PSG et la gestion du cas Mbappé !

Vainqueur de l'AS Monaco (2-0) en clôture de la 18ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a ainsi conforté sa place de leader avec 13 unités d'avance sur l'OM, dauphin des Parisiens. Face au club du Rocher, les Rouge et Bleu n'ont une nouvelle fois pas affiché un visage transcendant dans le jeu, suffisant tout de même pour l'emporter grâce au doublé de son homme providentiel : Kylian Mbappé, déjà auteur de 9 buts en championnat de France sans parler de ses 8 passes décisives... Présent au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre, Thierry Henry, consultant phare de la chaîne, est d'ailleurs revenu sur le niveau proposé par les troupes de Mauricio Pochettino avant de livrer son sentiment sur l'avenir du natif de Bondy, fortement pressenti du côté du Real Madrid. Et dans les deux cas, l'ancienne star des Gunners n'a pas épargné le club de la capitale...

«Paris a gagné. C'est ce qu'on retient peu importe la manière. Et j'ai l'impression que j'ai déjà vu ce film assez souvent. Encore une fois on ne va pas retenir la manière. Ils ont tiré deux fois dans le cadre. Maintenant dans le jeu. Pas terrible, je suis vraiment désolé de dire ça. Premier, oui on le sait, oui pas beaucoup de défaites. Maintenant je trouve aussi que quelques fois dans le jeu ce n'est pas souvent ça, soyons honnête. Paris est efficace, tu ne les punis pas, ça va de l'autre côté et ça te punit. Ca, ça aurait dû se régler il y a deux ans. Je pense que si il y a deux ans, ils s'étaient assis avec Mbappé pour lui dire « Ca va être ton équipe, on va construire cette équipe autour de toi, ça va être toi le patron ». Mais là, il a vraiment son destin entre ses mains. Parce qu'il va pouvoir signer où il veut. Mais ça aurait dû être réglé depuis belle lurette !»