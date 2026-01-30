Barça, Raphinha : « je méritais de gagner le Ballon d’Or »

Ses matchs s’enchaînent sous la tunique catalane, et Raphinha (29 ans) continue de briller en Liga. Cependant, la star brésilienne ne digère toujours pas le manque de reconnaissance après sa saison passée. Malheureux lors de la cérémonie du Ballon d’Or il y a plusieurs mois, le joueur de 29 ans avait reconnu que terminer cinquième représentait une distinction honorable, et qu’il estimait avoir franchi un nouveau palier dans sa carrière après son départ de Premier League. Pour Sofascore, il s’est montré un peu plus amer à ce sujet.

« Selon moi, une récompense individuelle ne devrait pas se jouer sur une seule compétition. En partant de ce principe, je pense que je méritais de l’emporter, au vu de ma saison, des titres remportés, de mes statistiques et de tout ce que j’ai apporté à l’équipe sur le terrain », a-t-il confié au média. Pour rappel, il avait conclu l’exercice 2024-2025 par une demi-finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Son impressionnant total de 34 buts et 26 passes décisives avait notamment fait de lui l’un des favoris, mais sans succès. Toutefois, l’ailier sud-américain a tenu à souligner les performances remarquables d’Ousmane Dembélé et de Lamine Yamal, son coéquipier, auteurs, eux aussi, d’une saison admirable avec leurs clubs respectifs.