Aston Villa : les folles réactions d’Unai Emery

Aston Villa est passé tout près de l’exploit. Battus 3-1 à l’aller, les Anglais ont bien failli renverser le PSG mardi soir à Villa Park, menant 3-2 et manquant à plusieurs reprises l’occasion de pousser les Parisiens en prolongation. Sur le bord du terrain, Unai Emery a vécu un véritable ascenseur émotionnel. Abasourdi par les occasions ratées de Konsa puis Maatsen en fin de match, l’entraîneur espagnol s’est littéralement effondré au sol à plusieurs reprises, les mains sur la tête. Des images qui ont fait parler en Angleterre. Mais il a fallu un Donnarumma décisif et un bloc défensif solide pour empêcher les Villans d’écrire une des plus grandes pages de leur histoire européenne.

En conférence de presse, le coach espagnol s’est montré à la fois lucide et admiratif du parcours de ses joueurs : « à 2-0, l’écart était grand, mais aujourd’hui nous avons fait preuve d’un esprit combatif fantastique et c’était bien parce que les joueurs ont suivi le plan de jeu, en étant constants. Ils ont également souffert de notre pressing contre eux. C’est le moment où nous avons manqué ce but de la dernière minute à Paris. Aujourd’hui, après le 3-2, les 20 dernières minutes ont manqué ce petit quelque chose, en les poussant et en essayant de les fatiguer encore plus pour obtenir le résultat. Bien sûr, nous pouvons nous sentir heureux, fiers et à l’aise avec le travail que nous avons accompli. Mais si nous voulons atteindre le niveau supérieur, ils ont montré le niveau supérieur ici et là. Mais les supporters ont apprécié, transmettant l’énergie et nous nous sentions si confiants ici et je remercie les supporters. » C’est une sortie la tête haute pour l’actuel 7e de Premier League.