L'OM tient son favori pour le poste de «Head of football»

La méthode a fait parler. Andoni Zubizarreta parti (ou plutôt en train en négocier les dernières modalités de son départ), l'Olympique de Marseille cherche son successeur. Pour ce faire, le club phocéen a tout simplement publié une offre d’emploi sur le réseau social LinkedIn. Un procédé nouveau qui a eu le mérite d’interpeller et de faire le buzz.

L’homme (ou la femme) recherché(e) devrait toutefois avoir des pouvoirs plus élargis que l’Espagnol. En effet, l’OM ne se cherche pas qu’un directeur sportif mais un « Head of Football ». Directeur du football, un poste dont l’intitulé rappelle le poste brièvement occupé par Patrick Kluivert au PSG avant l’arrivée d’Antero Henrique. Pas vraiment un grand souvenir pour les Parisiens.

Des contacts établis

L’OM aura-t-il plus de chance ? Pour le président Eyraud, cette recrue aura comme mission de faire des miracles sur le mercato (trading, recrutement de joueurs peu chers dans le but de les revendre à prix fort, mise en avant des joueurs formés au club). Et visiblement, un favori semble se dégager si l’on en croit l’édition du jour de La Provence. Le quotidien régional explique que la formation olympienne dispose de plusieurs pistes mais que le profil d’Olivier Pickeu plait énormément au sein de la direction marseillaise.

Depuis plusieurs jours, les médias relaient des rencontres entre l’ancien manager général d’Angers (viré du SCO le 10 avril dernier pour «fautes graves») et le board de l'OM. Cependant, Pickeu semblait plus proche de l'AS Monaco ces derniers jours. Sauf que le journal précise que l'omnipotence du vice-président Oleg Petrov pourrait dissuader Pickeu de choisir l'option asémiste. De quoi donner un avantage à l'OM ? Il est encore trop tôt pour le dire, car, comme le rappelle le quotidien, l'OM a d'autres candidats sous le coude.