Mercato : le PSG prépare sa révolution

Ah le mois de juin. Les beaux jours, la Fête de la Musique (sauf cette année), le soleil jusqu'à 22h. Mais surtout pour les clubs européens, le début du mercato ! Cette année cependant, le marché des transferts sera bien différent des éditions estivales précédentes. En effet, avec la crise sanitaire liée au coronavirus, Covid-19, et l'arrêt des championnats européens, le marché français aura lieu en deux temps. Le premier s'est ouvert lundi dernier et jusqu'au 30 juin prochain et concerne exclusivement les clubs français. Le deuxième aura lieu plus tard (la FIFA devrait communiquer les dates prochainement) et concernera toutes les formations européennes. Le Paris Saint-Germain sera, à coup sûr, un des clubs les plus actifs.

Déjà parce que ce mois de juin va servir de grand ménage au sein du PSG. Le club de la capitale doit, dans un premier temps, régler le cas de ses joueurs en fin de contrat au 30 juin. Et pour la plupart cela semble clair : cette saison était leur dernière sous le maillot parisien. Thiago Silva, le capitaine emblématique du club depuis 2012, va bien aller voir ailleurs. Le directeur sportif, Leonardo, l'a confirmé dans un entretien au JDD. Des clubs de Premier League, l'AC Milan et Fenerbahçe seraient intéressés pour le récupérer. Même chose pour Edinson Cavani, pour qui les finales de Coupe et la suite de la Ligue des champions en août seront ses derniers matches avec Paris. Il privilégierait désormais un nouveau challenge à l'Atlético de Madrid. Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et dernièrement Eric-Maxim Choupo Moting ne vont pas voir également leur bail au PSG prolongé par la direction du club. Pour le Camerounais, c'est une déception, lui qui est très apprécié du vestiaire et de Thomas Tuchel.

Telles, Marusic et Milinkovic-Savic en premières options

La question des jeunes et notamment du premier contrat professionnel de Tanguy Kouassi, révélation de la saison 2019-20, sera une des priorités de ce mois de juin également. Problème, le jeune joueur de 17 ans devrait quitter Paris et pourrait rejoindre le Stade Rennais dans les prochains jours. Même chose pour le milieu offensif Adil Aouchiche. Il devrait signer son premier contrat pro avec l'AS St Étienne, même si les Verts n'en sont pas encore sûrs à 100%. Le directeur sportif Leonardo tente, de son côté, de faire des économies et de faire partir quelques gros salaires. Mais ce ne sera pas chose aisée, leurs émoluments étant avantageux et il n'est pas dit qu'ils les retrouvent ailleurs. Ces joueurs, ce sont Ander Herrera, pourtant arrivé l'été dernier, Leandro Paredes et Julian Draxler. Mais on pourrait continuer à les voir dans l'effectif parisien la saison prochaine. Tout comme on devrait toujours voir sous la tunique rouge et bleu, Juan Bernat, Marco Verratti, Kylian Mbappé et Neymar Jr. Malgré les sollicitations, ils seront soit retenus par la direction, soit contraints de rester, car les clubs intéressés n'ont pas les moyens financiers de les acheter.

Après ce grand ménage, il sera ensuite temps de recruter pour le Paris Saint-Germain. Le gros chantier se situe en défense avec les départs de Thiago Silva, Tanguy Kouassi et sans doute ceux de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa. En cette fin de semaine, Le Parisien révélait que les dirigeants ne comptaient pas recruter afin de remplacer le Brésilien en défense centrale et ainsi faire confiance à ceux déjà en place. Sur le flanc droit, la cote d'Adam Marusic (Lazio) semble haute au sein du club. Mais pour l'attirer à Paris, il faudra débourser les 15 M€ que demande le club romain. Les noms de Hamari Traoré (Rennes), Ridle Baku (Mayence) ou encore Mattia De Sciglio (Juventus) ont aussi été cités. À gauche, c'est le joueur de 27 ans du FC Porto Alex Telles qui serait tout proche de s'engager. La presse portugaise annonçait même un accord il y a quelques jours entre les deux clubs sur un montant de 25 M€. Au milieu, les pistes Eduardo Camavinga (Rennes) ou encore Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) seraient actives. Enfin, en attaque, Paris aurait toujours un œil sur Erling Haaland (Dortmund). Bref, vous l'aurez compris, ça s'agite déjà en coulisse pour le Paris Saint-Germain qui se prépare à n'en pas douter à un été qui ressemble à une révolution.