Real Madrid : Luka Jović pisté par Arsenal... mais finalement retenu

Doublure de Karim Benzema au Real Madrid, Luka Jović doit se contenter de quelques miettes avec l'actuel leader de Liga (1 but et 2 passes décisives en 432 minutes réparties dans 15 rencontres différentes cette saison). L'attaquant de 24 ans, recruté par les Merengues à l'été 2019 pour 63 millions d'euros alors qu'il évoluait à l'Eintracht Francfort, pourrait ainsi logiquement aller voir ailleurs afin de retrouver du temps de jeu et la confiance du buteur qui était la sienne il y a quelques années.

La suite après cette publicité

The Athletic annonce en ce sens qu'Arsenal, qui cherche à renforcer son secteur offensif cet hiver en cas de départ d'Eddie Nketiah ou d'Alexandre Lacazette, tous deux en fin de contrat en juin prochain, voire de Pierre-Emerick Aubameyang, écarté par Mikel Arteta, réfléchit à se faire prêter l'international serbe (20 capes, 7 buts). Sauf que Marca annonce ce mardi que la blessure de Karim Benzema a obligé la Casa Blanca à fermer la porte à tout départ de son buteur serbe.