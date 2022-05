FC Barcelone : Xavi recale Neymar !

La suite après cette publicité

Dimanche, Neymar était à Barcelone. Rien de forcément nouveau, quand on sait que le Brésilien reste très attaché à la ville catalane, où il retourne régulièrement passer ses vacances ou ses jours de repos. Seulement, sa situation à Paris est fragile, puisque l'état-major ne serait plus forcément très intéressé à l'idée de l'avoir dans l'équipe la saison prochaine.

Comme expliqué en mars en exclusivité dans nos colonnes, le PSG l'a même proposé à plusieurs clubs, dont son ancienne formation, le FC Barcelone, qui a souvent tenté de le rapatrier depuis son tumultueux départ en 2017. Mais ça tombe mal, cet été, ça sera peut-être la première fois que le Barça ne voudra pas entendre parler de Neymar. Xavi l'a ainsi fait savoir en conférence de presse dimanche soir.

Xavi a d'autres priorités

« C'est très difficile. Vous me parlez de noms, comme Lewandowski hier, ce sont des joueurs qui ont des contrats, ce n'est pas facile. On doit faire le bilan entre ce qui est possible de faire et les positions à prioriser. Neymar ne me déplaît pas, mais nous n'avons pas parlé de son retour », a ainsi lancé le milieu de terrain lorsqu'il a été interrogé sur son coéquipier.

Vous l'aurez compris, pour Xavi, il y a d'autres priorités que la star de la Canarinha. Il faut dire que sur l'aile gauche, son poste de prédilection dans le schéma barcelonais, il peut déjà compter sur Ansu Fati et Ferran Torres, capable d'évoluer à cette position, alors que d'autres postes sont bien moins fournis, comme les latéraux ou la défense centrale. Neymar devra attendre...