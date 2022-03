ASSE : Jibril Othman intéresse le PSG

L'AS Saint-Etienne compte dans ses rangs l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération 2004 : Jibril Othman. Convoqué pour la première fois avec l'équipe de France U16 en mars 2020, le Français d'origine tunisienne est l'atout offensif des U19 des Verts, étant également le meilleur buteur du Championnat National. Rapide, technique et adroit devant le but, son profil ressemble toute proportion gardée à celui de Karim Benzema.

La suite après cette publicité

Et selon nos informations, le Paris Saint-Germain souhaite signer l'attaquant de 17 ans dès cet été, pour lequel il faudra payer une indemnité. Le club de la capitale a intensifié les discussions ces dernières semaines après l'avoir suivi plus d'un an et tente de convaincre le buteur stéphanois grâce à son projet sportif.