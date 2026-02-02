Tyrique George file en prêt à Everton

L’avenir de Tyrique George à Londres est désormais fixé. En effet, d’après les informations de The Athletic, Everton et Chelsea sont parvenus à un accord de principe pour le transfert du jeune joueur de 19 ans. Celui-ci va rejoindre les Toffees dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat, une transaction qui reste encore soumise à la ratification finale du club de Premier League. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2027, où il est considéré comme l’un des éléments prometteurs du centre de formation, George s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière prometteuse.

International anglais chez les moins de 21 ans, l’attaquant (trois buts et une passe décisive en 11 matchs) a d’ores et déjà obtenu l’autorisation de voyager afin de passer sa visite médicale, pour la finalisation de l’opération. En phase de développement dans la capitale, ses dirigeants ont préféré lui donner de l’air en l’envoyant à Everton. L’autre formation anglaise voulait renforcer son secteur offensif, et c’est désormais chose faite. Quelques détails devraient encore voir le jour dans les prochaines heures, l’officialisation également.