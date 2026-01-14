Manchester United : volte-face totale sur le mercato

Manchester United a tranché. Après le départ de Ruben Amorim, la direction mancunienne a étudié plusieurs options pour son banc. Puis, elle a hésité entre rappeler Ole Gunnar Solskjaer, un ancien de la maison, et miser sur l’avenir avec Michael Carrick. Ce dernier avait déjà occupé ce poste en tant qu’intérimaire entre octobre et décembre 2021, après le départ de OGS. En compétition, les deux hommes ont finalement été départagés. Et c’est Carrick qui a été l’heureux élu de la direction. « Manchester United est ravi d’annoncer la nomination de Michael Carrick au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine première jusqu’à la fin de la saison 2025/26 », pouvait-on lire hier sur le communiqué de presse officiel.

A 44 ans, l’ancien adjoint de José Mourinho aura pour mission de remettre l’équipe sur de bons rails. Il sait aussi qu’il peut espérer rester plus longtemps à ce poste si jamais il réussit de bonnes choses durant les prochains mois. Pour y parvenir, il comptera sur ses troupes. D’ailleurs, le Manchester Evening News précise que Carrick, qui veut mettre en place un jeu plus offensif et miser sur un 4-2-3-1, va redistribuer les cartes. Des éléments moins utilisés ou en perte de confiance, comme Kobbie Mainoo ou Matheus Cunha, auront leur mot à dire. Mais ce n’est pas tout. Ruben Amorim avait laissé entendre que les pensionnaires d’Old Trafford ne recruteraient pas durant ce mercato d’hiver.

MU change d’avis pour son mercato

«Le mercato ne changera rien. Nous n’avons aucune discussion concernant un quelconque changement au sein de l’équipe. Il y a un processus, il y a une idée, et cela va se poursuivre», avait confié le Portugais au début du mois. Visiblement, la donne a changé. Ce mercredi, The Guardian explique que Man U est finalement disposé à fournir à Carrick les fonds nécessaires afin de se renforcer cet hiver. Déjà approché quand Amorim était aux commandes, Ruben Neves (Al-Hilal) est cité comme une cible potentielle. Un joueur disponible pour environ 23 M€ durant ce mois de janvier. Mais d’autres écuries, comme le Real Madrid, suivent aussi son cas de près. Pour cet été, MU s’orientera vers d’autres cibles telles qu’Elliot Anderson (Nottingham Forest) et Adam Wharton (Crystal Palace).

En défense, le profil d’El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig) est aussi apprécié. Mais la concurrence est féroce. Idem pour Tarik Muharemovic, défenseur de Sassuolo courtisé également par Leipzig. Dans le secteur offensif, le Manchester Evening News évoque de nouveau la piste menant à Karim Adeyemi, qui pousse pour un départ du Borussia Dortmund. Enfin, les Red Devils veulent aussi préparer l’avenir. En effet, le jeune joueur du LDU Quito, Ederson Castillo (17 ans), est suivi de très près. Qualifié de « nouveau Moises Caicedo », il plaît à MU, qui devra lâcher environ 4,6 M€ pour se l’offrir. Après le départ de Ruben Amorim, le board de Manchester United revoit donc ses plans et compte offrir au moins une recrue, voire plus, à Carrick.