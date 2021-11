Jonathan David, l'atout majeur du LOSC

L'an passé il y avait le Kral Burak Yilmaz, cette saison, c'est Jonathan David qui prend le pouvoir. Auteur du seul but du match face au Red Bull Salzbourg mardi soir en Ligue des Champions (1-0), le Canadien de 21 ans a permis à son équipe de l'emporter 1-0 et de prendre la première place du groupe G. La qualification en 8e de finale n'a jamais senti aussi bon pour le LOSC. Le champion de France en titre doit maintenant confirmer sur la scène nationale face à Nantes ce week-end. «Il faut essayer d’aller chercher la prochaine victoire dès samedi», confirmait l'intéressé après le succès de cette semaine, qui lui poursuit sur sa lancée du début de saison.

Déjà buteur à 12 reprises toutes compétitions confondues (10 en L1, 2 en C1 en 20 rencontres), l'attaquant n'est plus qu'à une seule longueur de son score de la saison passée (13 réalisations sur l'ensemble de l'exercice). Un premier exercice en Ligue 1 lors duquel il avait mis un certain temps à prendre confiance et à justifier les 32 M€ investis sur lui à l'été 2020. Après six mois très poussifs, il avait pris son envol en deuxième partie de saison, inscrivant 11 de ses 13 buts en championnat à partir de janvier et participant largement au 4e titre de champion de France de l'histoire des Dogues. Devenu un élément important sous Galtier, il confirme avec Gourvennec.

Gourvennec : «Avoir des joueurs comme ça c’est une grande chance»

«J’ai beau chercher, je n’ai pas un élément négatif à vous dire sur lui, souligne l'entraîneur lillois. Il est encore très jeune, il n’a que 21 ans, mais il joue déjà comme un vieux briscard. Il est encore au début de sa carrière mais c’est certain, ce sera un très grand joueur. Il montre de belles choses. Il comprend très rapidement, avec lui il ne faut jamais se répéter. Il écoute, apprend, assimile et applique. Avoir des joueurs comme ça c’est une grande chance. Il aide beaucoup l’équipe, il fait beaucoup d’efforts, il est très efficace mais il vous l’a dit. Lui ce qui lui importe, c’est de gagner les matchs. Qu’il marque ou ne marque pas tant qu’on gagne, il est heureux. C’est un joueur d’équipe, de collectif. Il est précieux pour nous et ses partenaires le ressentent.»

David est en passe de devenir Goliath. Actuel meilleur buteur de Ligue 1, il sort d'un doublé contre Monaco et compte bien confirmer contre Nantes. Le LOSC en a grandement besoin car c'est là tout le paradoxe. Bien parti pour faire intégrer le gratin des 16 meilleures équipes d'Europe, les Dogues ne sont que 12e en championnat. La faute à un manque de caractère notamment car la formation nordiste encaisse beaucoup trop de buts dans le dernier quart d'heure, lui causant la perte de 8 points. Le problème est aussi offensif car pendant que Jonathan David brille, son compère Burak Yilmaz est lui dans le dur. Symbole du titre acquis au nez et à la barbe du PSG, le Turc de 35 ans est méconnaissable. Pourtant, le LOSC aura besoin de ses deux attaquants en forme au même moment pour enfin relever la tête en championnat. La saison dernière nous l'a prouvé.

