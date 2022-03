OM : l'étonnante révélation sur le salaire de Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Selon les informations publiées par le journal L’Équipe ce mardi, le milieu offensif de l’OM Dimitri Payet a vu son salaire augmenter cette saison à 350 000 euros par mois grâce à une clause présente dans son contrat. Le Français de 34 ans, qui avait prolongé en 2020 jusqu'en juin 2024 avec le club marseillais, avait à l'époque divisé son gros salaire par deux, passant d’un salaire mensuel d’environ 550 000 euros à 270 000 euros la saison dernière.

Mais même si ses émoluments ont augmenté cette année, ils n’augmenteront plus à l'avenir selon le quotidien sportif et vont même diminuer progressivement. Le Réunionnais ne toucherait plus que 250 000 euros la saison prochaine et 150 000 euros lors de la saison 2023-2024, la dernière prévue dans son contrat avec Marseille. Le Marseillais aurait cependant accès à des primes en fonctions du nombre de matches joués.