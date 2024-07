Rennes temporise pour Guela Doué

Le Stade Rennais vit un mercato estival agité, notamment dans le sens des départs. Après avoir perdu Enzo Le Fée, Jeanuël Belocian, Matthis Abline, Fabian Rieder et plus récemment Martin Terrier, le club breton pourrait également se séparer d’Aranud Kalimuendo, actuellement convoité par Stuttgart. Mais ce n’est pas tout. Dernièrement, nous vous indiquions que d’autres départs étaient à prévoir du côté du Roazhon Park et Guela Doué (33 matchs, 2 passes décisives toutes compétitions confondues) pourrait être l’un des prochains joueurs du SRFC à voler vers de nouveaux horizons.

Pisté par Strasbourg, qui aimerait toutefois que le joueur parle au nouveau coach (Liam Rosenior ?), et Galatasaray, le Français de 21 ans s’est d’ores et déjà mis d’accord avec la formation turque alors que Rennes est, de son côté, proche de s’entendre avec les pensionnaires de Süper Lig. Pour autant et selon nos dernières informations, les Rennais ont décidé de temporiser au cours des dernières heures. La raison ? Julien Stéphan est très satisfait de la présaison du frère de Désiré, lui qui avait déjà séduit le club lors de seconde partie de saison dernière. De quoi remettre en cause son avenir ? Réponse dans les prochains jours…