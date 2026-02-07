Lens : le tweet émouvant de Saint-Maximin aux supporters de Bollaert

Héros de la soirée à Bollaert, Allan Saint-Maximin a tenu à remercier le public lensois après la victoire face à Rennes (3-1) pour l’accueil chaleureux dont il a fait l’objet cette semaine. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant a partagé un message simple mais fort. « Ça c’était incroyable. Merci à vous », accompagné de l’enthousiasme qui a marqué son retour sur la pelouse artésienne. Une déclaration qui illustre la communion immédiate entre le joueur et un stade en fusion.

Entré en jeu en seconde période, l’ancien Niçois a marqué les esprits avec un but splendide, inscrit après un long dégagement de Robin Risser et un numéro en solitaire depuis le milieu de terrain. Ce troisième but a scellé le succès lensois et confirmé l’impact immédiat de Saint-Maximin pour sa première apparition en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs. Porté par Bollaert, Lens a frappé fort et repris provisoirement la tête du championnat, pendant que son nouvel atout offensif savourait déjà un accueil à la hauteur de l’événement.