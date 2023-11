L’incroyable club où va rebondir Igor Tudor, Manchester City va jouer un sale coup à Chelsea

La vengeance de Guardiola sur le mercato

Dans une partie au scénario dantesque à Stamford Bridge, Manchester City et Chelsea se sont quittés dos à dos au terme d’une rencontre à huit buts ce dimanche. Pep Guardiola ne peut qu’être déçu d’avoir encaissé autant de buts. Mais une petite vengeance serait en train de se préparer. En effet, d’après les informations de The Independant, reprises par The Manchester Evening News, Manchester City s’intéresse au défenseur de Chelsea Reece James. Kyle Walker n’est plus tout jeune, et pour une vision à long terme, il faut déjà recruter son successeur. Le latéral droit de 23 ans est le joueur parfait pour prendre sa suite.

La suite après cette publicité

Naples regarde du côté de Marseille

Comme annoncé dans plusieurs médias, Rudi Garcia devrait être licencié de son poste d’entraîneur du Napoli ce lundi. Son successeur aurait déjà été trouvé à en croire les journalistes de La Gazzetta Dello Sport : Igor Tudor. Aurelio De Laurentiis avait déjà discuté avec l’ex-coach de Marseille pendant la trêve internationale d’octobre. En cas de refus du Croate, les Napolitains se tourneront vers Fabio Cannavaro. Même son de cloche dans le Corriere Dello Sport, qui nous assure que le club napolitain discute actuellement avec Tudor et devrait conclure un accord en fin de journée. Nos confrères de L’Équipe évoquent aussi le cas Rudi Garcia en assurant qu’il ne dirigera pas le prochain entraînement napolitain, le nom d’Igor Tudor est également évoqué pour prendre les rênes du champion d’Italie en titre.

À lire

Naples : Antonio Conte a donné sa réponse à Aurelio De Laurentiis

Éviter une grave rechute pour Bellingham

On a le droit à quelques nouvelles de Jude Bellingham dans les colonnes de Marca. Le Real Madrid a un plan pour qu’il se rétablisse au plus vite de sa luxation de l’épaule. Mais pour ça, le Real compte sur la bienveillance de la sélection anglaise… Bellingham doit se présenter aujourd’hui au camp d’entraînement de son équipe nationale, mais la Casa Blanca a déjà prévu que le joueur reviendra dès qu’il aura été examiné par les services médicaux de la Fédération anglaise, qui disposent déjà de tous les rapports médicaux établis par le club, détaillant la blessure qui a empêché le joueur de disputer les deux derniers matches. L’objectif du Real Madrid est que le joueur puisse revenir immédiatement du camp d’entraînement anglais et qu’il commence à travailler à Valdebebas pour essayer de le préparer pour le match contre Cadix le 26 novembre, le premier match après la pause internationale. S’il joue avec les Three Lions, on craint une absence plus longue à un autre moment de la saison avec une rechute…