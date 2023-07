Serie A : petite révolution à venir dans l’arbitrage italien

Nouveauté en Serie A l’année prochaine. Il y a exactement un mois que la nouvelle de la volonté de la Fédération italienne de football (FIGC) de diffuser les conversations entre les arbitres et le camion VAR a été annoncée. Quelques jours plus tard, le président Gabriele Gravina a confirmé l’accord avec la chaîne Dazn, diffuseur du championnat. Dès la saison prochaine donc, tout sera mis en place grâce aux accords audio-vidéo appartenant à la FIGC et à la Lega Calcio. Pas une nouveauté en soi, compte tenu de l’annonce faite par Gravina lui-même le 9 juin, mais un grand pas en avant pour la transparence de l’arbitrage.

La suite après cette publicité

«Avec Dazn nous serons la première Fédération qui diffusera quelques jours après les matchs l’audio des conversations entre les arbitres, lorsque des épisodes auront fait l’objet de vives discussions. Nous n’avons rien à craindre», a précisé le numéro un de la FIGC. Cette révolution a l’objectif de minimiser les controverses et les altercations entre les arbitres, les joueurs et les entraîneurs. Le concept sera aussi de diluer les éventuelles polémiques, ces excès envers les arbitres que les chefs de l’Association italienne des arbitres, Carlo Pacifici et Gianluca Rocchi ont soulignés comme n’étant plus tolérables.

À lire

Les touchantes confidences d’Arthur Melo sur sa longue descente aux enfers