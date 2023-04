Mercato : l’OM a fait son choix pour Éric Bailly

La suite après cette publicité

La preuve par 9. Deuxième de Ligue 1 à égalité avec Lens (60 points), l’Olympique de Marseille a encore neuf journées de championnat à jouer. Autant d’occasions pour les joueurs de marquer des points auprès d’Igor Tudor et de la direction olympienne. Tous auront des décisions très importantes à prendre d’ici la fin de saison en ce qui concerne plusieurs joueurs de l’effectif. Parmi les éléments concernés, on retrouve Éric Bailly.

L’Ivoirien est arrivé l’été dernier en provenance de Manchester United. «L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Éric Bailly. Le défenseur international ivoirien de 28 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat après le succès de sa visite médicale», avait écrit l’OM sur son site officiel. Le défenseur central devait apporter son expérience du haut niveau et ses qualités à l’équipe phocéenne. Rapidement, le roc de 28 ans a endossé le rôle de leader défensif et a donné satisfaction.

À lire

OM : l’avenir s’assombrit très sérieusement pour Eric Bailly

Une saison et puis s’en va ?

Mais la donne a changé au fur et à mesure des mois. Il a tout d’abord eu quelques pépins physiques, lui faisant d’ailleurs rater 7 matchs au total selon le site transfermarkt. Ensuite, il a eu moins de temps de jeu, notamment en raison de sa suspension de 7 matchs après le choc de Coupe de France contre Hyères. Et ses affaires ne se sont pas arrangées puisqu’il a moins joué depuis la défaite face au PSG le 26 février. Son cas interroge, d’autant qu’il a dégringolé dans la hiérarchie des centraux. Marseille va donc devoir trouver des réponses puisqu’il va falloir trancher au sujet de son futur.

La suite après cette publicité

Et d’après les informations publiées par La Provence ce jeudi, les décideurs phocéens ont tranché. Le média régional explique que l’avenir du joueur à court comme à moyen terme ne devrait pas s’inscrire à Marseille. Ce, alors que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome disposent d’une option d’achat fixée à 7M€. Celle-ci serait d’ailleurs automatiquement activée si l’OM se qualifie en Champions League et si Bailly participe à au moins la moitié des matchs de championnat. Il a disputé 11 rencontres de L1 et il lui en reste 9 pour changer la donne ou faire ses adieux à l’OM.