La France s'éclate du retour de Karim Benzema avec les Bleus, le chantier qui attend Carlo Ancelotti au Real Madrid

La suite après cette publicité

Le grand retour de Benzema en Bleu

On commence ce tour de la presse sportive en France avec la Une de L'Équipe qui revient sur la belle victoire des Bleus sur le Pays de Galles, hier soir (3-0). Et ce qui était attendu, c'était le grand retour de Karim Benzema en Bleu après plus de 5 ans d'absence. Et l'attaquant était «bien entouré puisqu'il a réussi son retour», résume le quotidien national. «Même s'il a manqué un penalty, l'attaquant du Real a pesé sur la défense galloise. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont signé un succès bienvenu à deux semaines du premier match de l'Euro face à l'Allemagne.» Pour Le Parisien, il «ne manquait que ça : un but de Benzema» ! Enfin, de son côté, Nice Matin a vu «de la joie» chez les Bleus hier soir avec cette belle victoire, même si là aussi la prestation de Benzema a été suivie avec attention. Au Pays de Galles, en revanche, on retient surtout le carton rouge précoce et un peu inutile de Neco Williams qui a gâché la fête selon le Western Mail ou encore le South Wales Echo.

Alexander-Arnold se blesse juste avant l'Euro

On prend la direction de l'Angleterre cette fois où les Three Lions affrontaient l'Autriche, hier soir. Une victoire (1-0) qui suffit au bonheur des Anglais mais ce n'est pas ce qui inquiète les journaux du Royaume ce matin. En effet, comme l'indique The Guardian sur sa Une, «la blessure d'Alexander-Arnold gâche la victoire» de l'équipe nationale. Malgré une bonne prestation, la sortie sur blessure du latéral droit ne laisse rien présager de bon. Même chose en Une du Times qui évoque carrément une agonie pour Alexander-Arnold. Ce qui fait aussi l'actualité outre-Manche, c'est l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc de Tottenham qui se dessine. Comme l'annonce le Daily Express : «les Spurs préparent le coup pour Conte.» De son côté, le Daily Telegraph va plus loin et rapporte que le club londonien fait tout pour garder Harry Kane et ainsi convaincre le coach de s'engager sur le long terme. Un retour de Conte en Angleterre, après son passage à Chelsea, fait aussi la Une en Italie où Tuttosport annonce que c'est quasiment fait et que c'est même une double agression car les Spurs visent Fabio Paratici au poste de directeur sportif. Tottenham pourrait faire coup double dans son organigramme sportif.

Ancelotti va avoir du boulot au Real !

On va en Espagne où hier soir avait lieu la grande première de Carlo Ancelotti en conférence de presse après son retour au Real Madrid. Très loquace, le coach italien s'est livré et a fait part de sa joie de retrouver un club avec lequel il a déjà soulevé une Ligue des Champions en 2014. Mais comme le résume AS sur sa Une, cette fois, Ancelotti aura des objectifs différents. Il devra déjà s'attaquer à réduire l'effectif comme le souligne le quotidien madrilène. Celui qui a remporté la «décima» avec le Real a fait un large tour de l'actualité de son nouveau club et a évoqué les dossiers de Sergio Ramos, qui n'a toujours pas prolongé, celui de Gareth Bale, de Marcelo, ou encore d'Isco. Des joueurs qu'il connait bien mais «seul le terrain sera juge» comme il l'a confié. De son côté, Marca revient sur la situation de Sergio Ramos et les déclarations d'Ancelotti ne sont pas en mesure de rassurer les fans merengues. «L'entraîneur laisse l'avenir du capitaine dans le flou», résume le quotidien madrilène. Ca bouge pas mal à Madrid !