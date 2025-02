Vidéo : un extrait du craquage de Pablo Longoria diffusé

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Auxerre samedi. Mais plus que la défaite de l’équipe de Roberto De Zerbi, ce sont les propos fort de Pablo Longoria qui font parler, lui qui avait notamment évoqué de la corruption de la part des arbitres. Et DAZN vient de révéler des images exclusives du président olympien.

On le voit ainsi hors de lui dans les tunnels du stade, répétant notamment l’expression "championnat de merde", et allant même jusqu’à mettre un coup de pied dans du matériel. L’extrait complet sera diffusé après la rencontre du soir entre l’OL et le PSG.