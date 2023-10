Liga : l’Atlético de Madrid renverse Cadix, le Betis corrige Valence

Moins d’une semaine après sa victoire éclatante face au Real Madrid et quelques jours après avoir facilement disposé d’Osasuna, l’Atlético de Madrid était de retour aux affaires et recevait Cadix en clôture de la 8e journée de Liga. En cas de victoire, le club madrilène pouvait intégrer le top 4. De son côté, Cadix avait l’opportunité de basculer dans la première moitié du classement. Malgré une nette domination des Colchoneros dans la possession, c’est bien Cadix qui surprenait son adversaire en ouvrant très tôt la marque par l’intermédiaire de Lucas Pires (0-1, 12e). Trouvé aux abords de la surface, Roger Marti enfonçait le clou d’une frappe limpide pour le but du break (0-2, 28e). Sonné, L’Atlético Madrid répondait du tac au tac pour ne pas se laisser distancer grâce à Angel Correa (1-2, 32e). Dès l’entame de seconde période, Nahuel Molina remettait les deux équipes à égalité (2-2, 46e) avant qu’Angel Correa ne s’offre un doublé (3-2, 66e) pour donner un avantage définitif aux siens et permettre à l’Atlético de Madrid d’engranger de la confiance à trois jours de la réception du Feyenoord en Ligue des Champions.

En parallèle, le Real Betis croisait le fer avec Valence en Andalousie. En quête d’un succès depuis le 2 septembre, les hommes de Manuel Pellegrini confisquaient rapidement le ballon et se procuraient plusieurs occasions franches. Leurs efforts finissaient par être récompensés au moment où la pépite espagnole Assane Diao reprenait victorieusement un ballon qui traînait dans la surface adverse avant la pause (1-0, 41e). Au retour des vestiaires, Marc Roca plaçait une tête imparable pour le portier de Valence à la suite d’un corner (2-0, 52e). Puis, Ez Abde venait parachever la victoire des siens à l’issue d’une superbe combinaison avec William Carvalho (3-0, 85e). Avec les trois points empochés, le Real Betis passe devant son adversaire du soir au classement.