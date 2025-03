Liverpool : Virgil van Dijk recadre Wayne Rooney après l’élimination contre le PSG

Coupable d’une erreur de marquage sur le seul but de la rencontre face au Paris Saint-Germain, le défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk n’a pas été épargné par Wayne Rooney au micro d’Amazon Prime, qui l’avait traité de paresseux pour avoir relâché son marquage sur Ousmane Dembélé. «Je crois qu’à ce moment précis, j’aidais [Andy] Robertson en lui disant de nettoyer l’extérieur, et moi de m’occuper de l’intérieur. Je lui explique même maintenant ce que j’ai pensé à ce moment-là, mais s’il a trouvé que c’était de la paresse, il a donné son avis, c’est tout», a sèchement répondu le capitaine des Reds.

Éliminé en C1, Liverpool a encore plusieurs échéances cette saison, avec une confortable avance à protéger en Premier League, et une finale de Carabo Cup qui approche face à Newcastle. «Tant qu’on reste calme, il n’y a pas lieu de paniquer, quoi qu’il arrive. Si j’étais inquiet, vous me verriez jouer avec un peu d’inquiétude, et ce n’est pas le cas», a déclaré Van Dijk pour apaiser les esprits avant une fin de saison importante pour Liverpool, qui n’a plus été champion d’Angleterre depuis 5 ans.