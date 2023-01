JT Foot Mercato : les pistes folles de l’Inter pour son mercato XXL

L’Inter a la fièvre acheteuse

Un être vous manque et tout est dépeuplé. C’est un peu ce qui se passe actuellement à l’Inter depuis la blessure de Romelu Lukaku. Les dirigeants réfléchissent à différentes pistes pour pallier à l’absence de Big Rom. Selon La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram est toujours ciblé. Mais les prétendants sont nombreux pour le Français. Le FC Barcelone, l’Atéltico de Madrid, le Bayern Munich et notamment Chelsea selon nos informations, sont intéressés par ses services. Autre nom ronflant évoqué, celui de Roberto Firmino. Le Brésilien n’est plus un indispensable à Liverpool et pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge en Italie. Reste à savoir quelle position adoptera le club anglais concernant son attaquant. En cas d’échec dans ces dossiers, l’Inter pourrait se tourner vers Memphis Depay ! Le Néerlandais n’entre plus dans les plans du FC Barcelone qui lui cherche une porte de sortie depuis plusieurs mois. Mais là aussi, il y a du monde sur le dossier et l’ancien Lyonnais ne veut pas aller n’importe où. A en croire la Cadenar Ser, l’Atlético de Madrid négocie pour un prêt du Néerlandais. Enfin vient l’épineux cas Milan Skriniar qui est en fin de contrat. Selon Sky Sport, plusieurs rencontres sont prévues dans les prochains jours pour déterminer l’avenir du défenseur de 27 ans. l’Inter attend une réponse d’ici à la fin du mois de janvier de la part du joueur, alors qu’une offre de renouvellement de 6 M€ par an lui a été faite ces dernières semaines.

Noël Le Graët écarté

Ce mercredi matin, le comité exécutif de la Fédération française de football s’est réuni en urgence pour décider du sort du président de la FFF Noël Le Graët. Et bien la sentence est tombée et elle est irrévocable. Le Comex a décidé de la mise en retrait de la présidence du dirigeant français jusqu’à la publication du rapport d’audit. C’est Philippe Diallo, le vice-président de l’instance, qui assurera l’intérim. Une décision qui survient après la sortie médiatique de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane qui a provoqué un véritable séisme dans l’Hexagone. A cela il faut évidemment ajouter les accusations de comportements inappropriés par plusieurs femmes et son agissement seul dans le dossier de la prolongation de Didier Deschamps.

Les officiels du jour

C’est certainement le gros coup de ce mercato estival, Chelsea s’est offert les services de João Félix jusqu’à la fin de la saison. Depuis plusieurs mois, le Portugais souhaitait quitter l’Atlético de Madrid car il entretenait des relations houleuses avec Diego Simeone. Et bien, l’attaquant a eu gain de cause puisqu’il est prêté à Chelsea jusqu’à la fin de la saison. Les Blues ont officialisé son arrivée sous la forme d’un prêt payant de 11 millions d’euros. Un nouveau départ pour le Portugais qui a prolongé à l’Atlético jusqu’en 2027 avant de filer en Premier League. De son côté, Javier Pastore a retrouvé un club ! L’Argentin a signé au Qatar SC alors qu’il était libre de tout contrat depuis son départ d’Elche. Une bonne nouvelle pour lui qui tente une nouvelle aventure à 33 ans.