Lille va s'offrir le grand espoir mexicain Eugenio Pizzuto

Le LOSC est décidément sur tous les fronts en ce mercato estival. Pour l'instant, seul Isaac Lihadji est arrivé du côté du domaine de Luchin, suite à la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, mais les recrues devraient vite se multiplier. Alfredo Morelos (Rangers) et Burak Yilmaz (Besiktas) sont ainsi attendus sous peu dans le Nord, alors que Gérard Lopez a déjà confirmé l'intérêt de son club pour les deux joueurs offensifs. Jonathan David (La Gantoise), Sven Botman (Ajax) et Angel Gomes (MU) sont aussi des noms qui reviennent régulièrement. Dans le même temps, les Lillois doivent aussi s'occuper des départs, dont dépendront logiquement les arrivées.

Pour Victor Osimhen à Naples, c'est tout simplement imminent, et l'attaquant nigérian va bien devenir Napolitain dans les jours - voire les heures - à venir. Renato Sanches serait lui aussi plutôt convoité, avec une offre de 70 millions d'euros arrivée sur le bureau de l'état-major nordiste. Et ces dernières heures, dans la presse mexicaine, on parle d'une nouvelle recrue quasi confirmée pour l'équipe de Christophe Galtier.

Troisième meilleur joueur du Mondial U17

Effectivement, plusieurs médias comme ESPN ou tuDN se montrent très affirmatifs et expliquent que l'arrivée du jeune Mexicain de 18 ans Eugenio Pizzuto à Lille est très proche d'être bouclée. La famille et l'agent du milieu de terrain formé à Pachuca auraient déjà un accord avec les Dogues. Le club de Ligue 1 ne devrait d'ailleurs payer aucune indemnité de transfert puisque le joueur débarquera libre de tout contrat.

Il devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours. Capitaine de l'équipe U17 du Mexique vice-championne du dernier Mondial de la catégorie, et élu troisième meilleur joueur de la compétition, il fait partie des joueurs les plus prometteurs du continent américain. Détenteur d'un passeport italien et donc non-extracommunautaire, il sort cependant d'une grave blessure puisqu'il s'est fracturé le tibia en janvier dernier, pour ses débuts en équipe première. Et c'est à Lille qu'il tentera donc de se remettre sur pied...