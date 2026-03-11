Ousmane Dembélé redonne l’avantage au PSG sur un contre éclair

C’est toujours aussi tendu entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Après l’ouverture du score magnifique de Bradley Barcola, les hommes de Luis Enrique ont été punis par Gusto sur une grosse erreur de replacement de Nuno Mendes.

La suite après cette publicité

Heureusement pour eux, Ousmane Dembélé est en forme ce soir. Dans l’action qui a suivi un arrêt XXL de Matvey Safonov face à Cole Palmer, le Ballon d’Or 2025 a filé en contre pour aller inscrire le but du 2-1 juste avant la pause.