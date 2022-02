Newcastle veut faire d'Eddie Howe le nouveau Sir Alex Ferguson

Après le rachat de Newcastle par un consortium mené par le fonds public d'investissement de l'État saoudien (PIF), les nouveaux dirigeants ont rapidement pris la décision de se séparer de Steve Bruce. Après plusieurs entretiens menés, leur choix s'est porté sur Eddie Howe, le jeune manager libre après son départ de Bournemouth. Force est de constater, pour le moment, que le technicien anglais de 44 ans réussit plutôt bien du côté de St James' Park. Ses Magpies, qui ont quitté la zone rouge, restent sur une série de 7 matchs sans défaite en Premier League. Au cours d'un entretien accordé à The Athletic, Amanda Staveley, directrice générale du NUFC, et Mehrdad Ghodoussi, l'un des copropriétaires du club du Tyneside, ont expliqué vouloir conserver Eddie Howe sur le très long terme.

« Quand vous regardiez ses données, il était fantastique. Vous pouviez voir que ce qu'il avait fait à Bournemouth était extraordinaire. Nous avons pris la bonne décision avec Eddie. Il est arrivé, sans grands airs, sans ego, et nous sommes là pour le soutenir. Nous parlons à Eddie plusieurs fois par jour. Je suis fasciné par ce qu'il fait. Il est si minutieux, si travailleur. Vous ne savez pas, lorsque vous échangez avec quelqu'un, comment il va être, mais il a une énorme intégrité », explique Staveley. « J'aimerais qu'Eddie soit le prochain Alex Ferguson », lance carrément Ghodoussi. Et Amanda Staveley de conclure. « Nous savons qu'Eddie a la capacité de nous maintenir en haut. Et c'était toujours dans l'optique d'un avenir à long terme. Nous espérons et pensons qu'Eddie sera avec nous pour un très long moment. »