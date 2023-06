Real Madrid : Nacho confirme qu’il reste une année de plus

Cet été, le Real Madrid fait peau neuve. Après les départs actés d’Eden Hazard, Mariano Diaz, Karim Benzema et Marco Asensio, le club le plus titré de Ligue des Champions a rapatrié Brahim Diaz et Fran Garcia en attendant l’arrivée imminente de Jude Bellingham, officialisé par le Borussia Dortmund. Un effectif chamboulé et qui pourrait encore l’être. En effet, Luka Modric, indispensable et dont l’avenir devait s’inscrire à Madrid pourrait céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite, tandis que Nacho Fernandez n’a toujours pas prolongé.

Convoité, le défenseur de 33 ans ne manque pas de propositions et songeait sérieusement à partir de son équipe de toujours après avoir subi un déclassement cette saison suite à l’arrivée d’Antonio Rudiger. Pourtant ce vendredi, Nacho a affirmé qu’il restait dans des propos rapportés par Relevo : «Je vais main dans la main avec mon club et ma famille. Il y a toujours des offres de l’étranger, mais j’ai décidé de rester encore un an. J’en suis content et j’ai envie de continuer.» L’affaire Nacho est donc classée.

