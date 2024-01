Ligue 1 : Pascal Dupraz fustige les joueurs de l’OM et de Strasbourg

Ce vendredi soir, Strasbourg s’est déplacé sur la pelouse de l’Orange Vélodrome de Marseille pour affronter un OM très costaud à domicile cette saison. Finalement, 2024 en Ligue 1 s’est ouvert avec un triste match nul arraché dans les derniers instants par de valeureux strasbourgeois. Maladroits face au but, les Alsaciens ont été récompensés de leurs efforts alors que l’OM a affiché des largesses défensives peu encourageantes. Une rencontre qui n’a visiblement pas été au gout de Pascal Dupraz.

L’ancien coach de l’ASSE et de Toulouse a dézingué la prestation des deux équipes ce vendredi soir sur les ondes de RMC : «Hier, c’était une purge, et il n’y a pas d’équilibre défensif à l’OM. Chaque fois que les Strasbourgeois étaient sur la contre-attaque, il n’y avait pas de sécurité défensive. Si les Strasbourgeois n’avaient pas les pieds octogonaux, ça aurait fait 5-1 pour Strasbourg. Évoquer les sept joueurs qui sont à la CAN, ça ne suffit pas parce qu’il n’y en a réellement que deux qui sont titulaires. Bien sûr, ça creuse au niveau du banc. Mais c’est surtout que Marseille a semblé atone. C’était une défense à cinq, mais malheureusement, ils amènent toujours le surnombre. Bien souvent, deux joueurs de l’axe se projettent et il n’y a plus personne pour défendre.»