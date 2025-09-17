PSG : Kvaratskhelia toujours incertain pour l’Atalanta

Khvicha Kvaratskhelia reste incertain pour le PSG avant la réception de l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions ce mercredi soir. Touché à un mollet lors de la victoire contre Lens dimanche (2-0), l’ailier géorgien est resté en salle ce mardi matin et sa participation dépendra de l’évolution de sa douleur. Selon L’Équipe, Luis Enrique a affiché un discours prudent, mais optimiste : « c’est normal d’avoir différents moments dans une saison : la joie, la tristesse, il faut s’adapter à ça », expliquant que la décision finale sur l’inclusion de Kvaratskhelia dans le groupe sera prise ce mercredi.

La suite après cette publicité

Face aux nombreuses absences, le coach espagnol pourrait également surprendre avec de jeunes joueurs. Lee Kang-in, toujours touché à un pied, laisse la porte ouverte à une première apparition en C1 pour le jeune Ibrahim Mbaye, 17 ans, déjà intégré à lors de 8 rassemblements de l’équipe. Il existe aussi une possibilité que Luis Enrique repositionne Nuno Mendes plus haut sur le terrain, comme on a pu le voir en seconde période contre Lens, avec Lucas Hernandez en arrière gauche, tandis que la charnière Marquinhos-Pacho, préservée ce week-end, devrait être relancée mercredi soir.

Le PSG gagne 2-0 face à l’Atalanta, vous remportez 720 € ! Pariez maintenant avec Betclic !