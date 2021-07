Chelsea va se jeter sur Robert Lewandowski après l'échec dans le dossier Haaland

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Ligue des Champions 2021, Chelsea va tenter de conserver son titre lors du prochain exercice. Pour cela, il va falloir passer à l'action sur le mercato afin de renforcer l'effectif et donc de proposer plus de solutions à Thomas Tuchel, entraîneur depuis le début de l'année. Car pour le moment, les Blues n'ont recruté personne puisque seuls quelques joueurs sont revenus de prêt. Surtout, les dirigeants londoniens ont une obsession : recruter un attaquant de renom. Et Erling Haaland était clairement la priorité.

Depuis plusieurs semaines, Chelsea essaye de faire craquer le Borussia Dortmund, qui attend environ 160M€, pour s'attacher les services de la star norvégienne. Malheureusement, la dernière offre des pensionnaires de Stamford Bridge, avec Tammy Abraham inclus dans la transaction, a rapidement été refusée par la direction du BvB. Du coup, les Blues cherchent une autre solution et vont s'activer sur une ancienne piste : celle menant à Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich, qui sort d'une incroyable saison à 48 buts et 9 passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues.

Une offre de 58M€ en préparation

D'après les informations du Sun en Angleterre, Chelsea est en train de préparer une offre de 50 millions de livres sterling, soit environ 58M€, à envoyer au Bayern Munich pour l'international polonais (122 sélections, 69 buts) qui sort de l'Euro 2020 avec sa sélection. Mais les négociations ne s'annoncent pas simples du tout. Comme l'explique la publication britannique, les Bavarois cherchent eux à prolonger le contrat du joueur de 32 ans qui expire pour le moment en juin 2023. Surtout, il y a de la concurrence avec Manchester City qui est aussi sur le coup.

Petit motif d'espoir pour Thomas Tuchel et les Blues, Robert Lewandowski ne se ferme aucune porte pour son avenir, comme il l'a expliqué récemment : «mon avenir ? Je reste ouvert d’esprit. Aujourd’hui, je me sens très bien au Bayern, la ville est superbe, c’est un grand club… Je reste toujours curieux de connaître une nouvelle langue, une nouvelle culture. Mais est-ce que ça sera dans le football ou après ma carrière ? Moi-même je n’en sais rien.» Le feuilleton Lewandowski ne fait que commencer.