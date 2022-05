PSG, Real Madrid : Karim Benzema met les choses au clair sur le feuilleton Mbappé

La suite après cette publicité

Sur le toit de l'Europe avant peut-être de soulever son premier Ballon d'Or le 17 octobre prochain... Karim Benzema est aux anges et confirme un peu plus son statut de star incontournable cette saison. En soulevant sa cinquième C1, le numéro 9 des Merengues a ainsi terminé son exercice 2021-2022 de la plus belle des manières. Un nouveau sacre amplement mérité pour l'ancien Lyonnais qui a d'ailleurs fini meilleur buteur de cette campagne européenne avec 15 buts (2 passes décisives). Auteur de 44 buts toutes compétitions confondues, KB9 n'a d'ailleurs pas caché sa joie à l'issue de la finale.

«Ce sont des choses importantes de la vie. C'est toujours bien de gagner des Ligues des Champions, encore plus cette année et on l'a fait. On mérite car on a joué que des grosses équipes. (...) Il n'y a aucune chance ! Tu peux l'avoir une fois mais pas à chaque fois. On mérite notre victoire, on a fourni des efforts incroyables, on n'a jamais rien lâché. On est tous importants. Je dirai que c'est tout le monde. C'est un vrai groupe», a ainsi assuré Benzema, encore présent, ce dimanche, au micro de Téléfoot. L'occasion pour l'ex-Gone de revenir sur un autre épisode qui n'a cessé de faire l'actualité ces dernières semaines : la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025.

Karim Benzema n'est pas déçu !

Ce lundi, le buteur madrilène rejoindra d'ailleurs son partenaire de sélection pour préparer les quatre rencontres des Bleus, prévues en juin dans le cadre de la Ligue des Nations. Des retrouvailles qui devraient se passer sous le signe de la sérénité malgré les récentes spéculations faites sur une possible relation dégradée entre les deux hommes. «J’aurais aimé qu’il puisse réaliser son rêve de jouer au Real Madrid, ensemble. Il a choisi le PSG, il faut respecter. Il est jeune, il a beaucoup de responsabilités sur lui», a tout d'abord reconnu celui qui vient de décrocher sa cinquième Ligue des champions.

Relancé sur le sujet, Benzema en a alors profité pour définitivement enterrer toutes les rumeurs autour d'une éventuelle animosité : «c’est son choix à lui, c'est un joueur du PSG donc on prendra plaisir à jouer ensemble en sélection. Chacun fait les choix après le Real Madrid est le Real Madrid. Je ne suis pas déçu, je suis content et j'espère qu'il fera de bonnes choses. On est de bons potes, ça n’aura pas de conséquences sur notre relation». Le message est clair, place désormais au terrain où la France, tenante du titre de la compétition, retrouvera la Croatie, le Danemark et l'Autriche dans cette phase de groupes de la Ligue des Nations.