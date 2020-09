Edinson Cavani a forcé pour signer au FC Barcelone...

On a longtemps cru qu’Edinson Cavani (33 ans) avait refusé de prolonger temporairement avec le Paris Saint-Germain parce qu’il avait déjà trouvé un club où rebondir après sept ans passés dans la capitale française. Au final, El Matador n’a toujours pas nouvel employeur. Un constat qui peut étonner. En effet, s’il n’est plus dans la force de l’âge, Cavani reste un buteur expérimenté et possède l’avantage d’être gratuit (hors salaire et prime à la signature).

Pourtant, les courtisans sont nombreux. La Juventus, l’Atlético de Madrid, l'Atlético Mineiro, Leeds, l'AS Roma, Boca Juniors et l'Inter Miami pour ne citer qu’eux. Dernièrement, une arrivée du côté de Benfica semblait même actée. Mais au final, le deal avec les Aguias a capoté. Cavani finira-t-il par trouver son bonheur ? En tout cas, il fait tout pour retrouver une équipe huppée.

Cavani a appelé deux fois le Barça

Selon les informations de Sport, le Matador a d’ailleurs un œil très attentif à la situation du FC Barcelone. Pour rappel, les Blaugranas ont enclenché un processus de renouvellement d’effectif après la déroute en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Et la première victime se nomme Luis Suarez. Le média catalan révèle que Cavani a appelé deux fois le Barça pour offrir ses services.

Le natif de Salto pense être capable d’être l’homme pouvant assurer la succession de son compatriote. De plus, il estime que sa situation contractuelle fait de lui une option intéressante pour un club ne pouvant pas dépenser sans compter. Les dirigeants espagnols ont bien étudié l’offre, mais n’ont toujours pas donné suite. Changeront-ils d’avis d’ici trois semaines ?