Endrick ne ferme pas la porte à un avenir à l’OL !

Déjà que l’OL avait montré un beau visage en première partie de saison après un été mouvementé, l’équipe lyonnaise a fière allure depuis cet hiver. En effet, avec l’arrivée d’Endrick en prêt, les Gones font désormais peur et semblent armés pour réaliser quelque chose de grand cette saison. Après avoir terminé à la première place de la phase régulière de Ligue Europa, les Rhodaniens pointent à la quatrième place en Ligue 1 et sont en embuscade en cas de défection d’une des équipes devant eux (PSG, Lens, OM). Avec Endrick, les rêves de trophée prennent de l’épaisseur et la fin de saison s’annonce passionnante à suivre entre Rhône et Saône.

De son côté, l’attaquant prêté par le Real Madrid est aux anges. Très performant sur le terrain après quatre buts en trois matches dont un triplé dimanche dernier à Metz (victoire 5-2), le buteur de 19 ans régale et est déjà à l’aise à Lyon. Heureux d’être arrivé dans une équipe rodée et dans laquelle tout le monde s’entend bien, le Brésilien retrouve des couleurs et postule désormais clairement à une place en Coupe du Monde avec le Brésil. En attendant, Endrick va essayer de faire cinq mois de haute voltige à Lyon et n’hésite pas à déclarer sa flamme à l’OL.

Endrick ne ferme pas la porte à un retour à Lyon la saison prochaine

Dans un entretien de L’Equipe paru ce vendredi, le joueur formé à Palmeiras en a remis une couche et a expliqué qu’il était très heureux d’évoluer en prêt à Lyon : «mon adaptation est presque parfaite. Depuis que je suis arrivé, la communication avec mes coéquipiers et le staff est excellente. Je les remercie vraiment pour cette aide au quotidien. J’espère maintenant m’améliorer un peu plus à chaque match, pour qu’à la fin de la saison nous atteignions nos objectifs. (…) Le fait que les dirigeants viennent à ma rencontre, qu’ils me donnent leur parole, c’était marquant. J’ai ressenti leur confiance. J’ai trouvé ici une équipe vraiment très unie, où il y a de l’amitié, c’est important. C’est même le plus important. S’il y a une union sur le terrain et hors terrain, les choses sont plus fluides, naturelles.»

Un coup de cœur réciproque entre le joueur et le club, qui peut éventuellement ouvrir des portes sur un avenir en commun. Alors que son futur semble quand même bouché au Real Madrid avec la présence de nombreux attaquants de classe mondiale, Endrick n’est pas forcément garanti d’avoir un temps de jeu raisonnable, même après un prêt de grande qualité à Lyon. Dès lors, une solution fait rêver les supporters de l’OL : prolonger le prêt d’Endrick d’une saison supplémentaire. La presse brésilienne expliquait cette semaine que Paulo Fonseca en avait même fait la demande culottée à ses dirigeants. Interrogé sur cette perspective, l’attaquant de 19 ans n’a pas fermé la porte mais s’est fendu d’une réponse assez évasive sur le sujet : «Dieu seul sait ce qu’il va se passer, s’il va me dire de rester ici ou pas. Personne ne sait déjà ce qu’il va advenir demain.» Une réponse qui suffit pour ne pas enterrer les chances de l’OL dans ce dossier fou s’il venait à se concrétiser.