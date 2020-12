Quel avenir pour Thomas Tuchel ?

La suite après cette publicité

Il n'y a plus que l'officialisation à attendre. Thomas Tuchel ne sera plus l'entraîneur du Paris SG dans les prochaines heures. L'Allemand, arrivé dans la capitale à l'été 2018, a été remercié par sa direction après une nouvelle sortie médiatique polémique en Allemagne. Le finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, qui explorait déjà d'autres pistes pour l'année prochaine avec ses conseillers ces dernières semaines selon Le Parisien, se retrouve donc libre comme l'air. Et avec une cote certaine sur le marché vu ses récents états de service.

Selon les informations de Bild, le technicien de 47 ans se verrait bien découvrir la Premier League, à Arsenal ou Manchester United en particulier. D'ailleurs, le Mirror assure ce vendredi que les Gunners surveillent toujours l'Allemand de près, alors que Mikel Arteta est sous pression. Mais s'il est ambitieux, le coach semblait également fatigué et quelque peu déçu par son aventure parisienne, et souhaitait se laisser le temps de la réflexion, comme il l'expliquait dans sa fameuse interview.

La Premier League... ou un challenge plus modeste

«Je ne sais pas si je dois encore aller plus haut, plus haut, plus haut. J'aime juste le football. (...) Je me dis : "je veux juste être coach". Je crois que ce pour quoi je suis devenu coach et ce pour quoi je le suis toujours, je peux le trouver n'importe où. Partout où il y a un demi-terrain pour m'entraîner et un lecteur DVD pour faire des vidéos. (...) Au fond, j'aime le jeu et je peux trouver cette satisfaction de plusieurs manières en tant qu'entraîneur», confiait-il à Sport 1.

Hasard du calendrier, son ancien club, le Borussia Dortmund se cherche aussi un coach depuis le départ de Lucien Favre. Mais, vu les relations entre l'actuelle direction du BvB et lui, il y a peu de chances que les deux parties se redisent oui. D'autres postes sont à pourvoir, un peu partout en Europe (Nantes, Nice, Spartak). Enfin, Sky Germany assure que le technicien allemand pourrait rebondir au FC Barcelone, où l'avenir de Ronald Koeman est loin d'être assuré. Toutefois, le plus probable reste que Thomas Tuchel profite des vacances qu'il attendait tant avant de revenir aux affaires la saison prochaine. L'avenir nous dira où.