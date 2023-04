PL : MU assure la victoire, Newcastle cartonne

Il y avait des matches en retard de Premier League qui se jouaient ce soir en Angleterre. A commencer par la rencontre entre Manchester United et Brentford comptant pour la 25e journée. Sortis du Big Four par Tottenham à la différence de buts alors qu’ils ont deux matches en moins, les Red Devils ont repris leur bien.

La suite après cette publicité

Les hommes d’Erik ten Hag se sont imposés un but à zéro grâce à une réalisation signée Marcus Rashford juste avant la demi-heure de jeu. De son côté, Newcastle se rendait à Londres pour affronter West Ham, dans une rencontre comptant pour la 7e journée. Les Magies ont fait le job. Grâce à deux doublés signés Wilson et Joelinton, et une réalisation d’Isak, les Toons se sont imposés 5-1 malgré la réduction du score de Kurt Zouma. Ils confortent leur troisième place.

À lire

AS Rome : José Mourinho veut une star de Premier League