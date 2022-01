Manchester United : Jadon Sancho, un transfert XXL qui ne passe toujours pas

La suite après cette publicité

Souvent, quand un joueur recruté contre une fortune est interrogé sur le poids de son transfert, ce dernier sort la carte du « je n’ai rien à voir avec tout ça, ce sont les clubs qui décident ». Mais force est de constater que, parfois, les apparences sont trompeuses. Et à Manchester United, Jadon Sancho (21 ans) ne peut pas le nier.

Rentré en Angleterre après avoir réussi le pari d’un exil précoce en Allemagne, du côté du Borussia Dortmund, l’international anglais (23 sélections, 3 buts) pensait que son retour au pays allait lui permettre de confirmer sa progression et de devenir l’une des stars rayonnantes de la Premier League. Mais pour le moment, Sancho c’est 23 matches, 2 buts et 0 passe décisive, toutes compétitions confondues.

Sancho n'arrive pas à passer le cap

Les statistiques ne font pas tout, comme le dirait Karim Benzema, mais pour un milieu offensif recruté en échange de 85 M€, le bilan reste quand même famélique, même si les trois changements d’entraîneur (Solskjaer, Carrick, Rangnick) depuis qu’il est à Old Trafford n’aident pas non plus. Et ce mercredi, les mots de Ralf Rangnick résonnent fort dans le nord-ouest de l’Angleterre. Interrogé en conférence de presse, le coach intérimaire des Red Devils a confirmé que son joueur a du mal à briller à cause du poids énorme de son transfert.

« Il joue dans un championnat différent et joue pour l'un des plus grands clubs du monde. Tout le monde attendait de lui qu'il soit l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. C'est psychologiquement et émotionnellement une situation plus difficile qu’à Dortmund et c'est exactement le genre d'étapes qu'il doit franchir pour devenir l'un des meilleurs joueurs pour les dix prochaines années dans ce club. Il y a une différence quand vous arrivez dans un club (le BVB, ndlr) en étant que garçon anglais talentueux de 17 ans. Vous ne pouvez que vous améliorer. Le niveau d'attente était beaucoup plus bas par rapport à la situation où vous arrivez dans un club comme United avec des frais de transfert élevés. » Patience donc.