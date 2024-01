Barça : la réponse cash de Xavi sur les arrivées de Mbappé et Haaland

Chaque année, lorsqu’on évoque le mercato, on ne parle que de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les deux stars sont annoncées régulièrement sur les tablettes du Real Madrid. Et il n’y a pas si longtemps que ça, le FC Barcelone était considéré comme un candidat crédible. Mais depuis les grosses difficultés économiques du club catalan, difficile de voir les deux géants débarquer au Barça.

Pourtant, en conférence de presse, Xavi continue d’être interrogé sur ces deux transferts. Et le technicien espagnol a été honnête ce mercredi avant d’affronter Las Palmas. «Haaland ou Mbappé ? Nous n’avons pas la situation économique, malheureusement. Je dois faire avec les joueurs que j’ai. Nous ne pouvons pas penser à ce type de signatures. Je m’en tiendrai aux joueurs que j’ai et c’est avec eux que je dois gagner des titres. J’avais prévenu dès le trophée Gamper (en aout 2023) que cela allait être une saison compliquée.»