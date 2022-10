Liga : Falcao et le Rayo frustrent l'Atlético Madrid

Après le match nul entre Getafe et Bilbao plus tôt dans la soirée, la 10ème journée de Liga se poursuivait ce mardi soir avec une opposition entre l'Atlético Madrid et le Rayo Vallecano pour un joli derby de la capitale espagnole. Et à ce petit jeu, les locataires du Cívitas Metropolitano ont laissé des plumes malgré l'ouverture du score d'Alvaro Morata sur une passe du Français Antoine Griezmann (20e). L'international tricolore a même cru s'offrir une réalisation en fin de rencontre sur une frappe du pied droit mais l'arbitre Javier Iglesias Villanueva l'a finalement signalé hors-jeu (80e). Les hommes d'Andoni Iraola ont malgré tout, tiré quatorze fois mais sans jamais se montrer réalistes ou dangereux, jusqu'au temps additionnel. Sur une main de Jose Gimenez, l'ancien Monégasque, Radamel Falcao a transformé un penalty, permettant au Rayo d'accrocher le match nul (1-1).

Au classement, les Colchoneros restent à leur 3ème place derrière le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Rayo Vallecano grapille un précieux point dans le ventre mou du championnat avec sa discrète 10ème position. Ce weekend, les joueurs de Diego Simeone se rendront à Séville pour y jouer le Betis, tandis que leurs opposants de ce mardi soir accueilleront les Andalous de Cadix pour la 11ème journée de Liga.