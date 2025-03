Chelsea : Cole Palmer absent sur blessure contre Arsenal

Maître à jouer de Chelsea cette saison, Cole Palmer est le premier nom coché sur la feuille de match par Enzo Maresca pour chaque rencontre. Mais avant le choc face à Arsenal dans la course à la Ligue des Champions, une mauvaise nouvelle est venue frapper Stamford Bridge. En effet, le milieu anglais ne fait pas partie de l’équipe pour affronter les Gunners après s’être blessé à l’entraînement à la veille du match de ce dimanche.

Si la nature de sa blessure n’a pas été révélée, sa participation aux deux rencontres de l’équipe d’Angleterre la semaine prochaine, face à la Lettonie et l’Albanie en qualifications pour la Coupe du monde, est plus que compromise. Du côté de Chelsea, on espère pouvoir voir revenir Cole Palmer pour la rencontre face à Tottenham après la trêve. «C’était un entraînement très léger, c’est pourquoi nous pensons que ce n’est pas grave. Il nous faut encore patienter pour avoir un diagnostic, et nous espérons qu’il pourra revenir après la trêve internationale», a déclaré son entraîneur, Enzo Maresca.