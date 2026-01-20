Le Real Madrid prend un énorme risque avec Mbappé, le Barça prêt à faire des folies pour Julian Alvarez

Le sacrifice de Kylian Mbappé

En Espagne, le Real Madrid accueille l’AS Monaco ce soir. Un match forcément particulier pour Kylian Mbappé, qui retrouve son club formateur. Coïncidence ou non, c’est le Français qui s’est présenté en conférence d’avant-match. L’attaquant fait face aux critiques après une semaine mouvementée. Selon L’Équipe, le Real va faire jouer Mbappé coûte que coûte ce soir. Alors qu’il sait son attaquant amoindri par une douleur au genou gauche, Arbeloa semble déterminé à aligner Mbappé face à Monaco, un adversaire qui ne représente a priori pas une menace tranchante. La crise traversée par le club madrilène, dans l’obligation de gagner pour éviter de s’enfoncer davantage, expliquerait cependant la prise de ce gros risque avec la star française.

La suite après cette publicité

Le Barça ne lâche pas Julian Alvarez

Selon Sport, la direction catalane préparerait un énorme coup. Si la stabilité financière est assurée cet été, le Barça fera tout pour recruter Julián Álvarez de l’Atlético de Madrid. L’attaquant argentin fait l’unanimité au sein du club pour mener le nouveau projet du Barça et remplacer Lewandowski. Julián Álvarez correspond au profil idéal : un joueur ambitieux, expérimenté au plus haut niveau et doté d’une éthique de travail qui impressionne les entraîneurs. Le Barça est convaincu que, si les conditions économiques s’améliorent enfin cet été, la recrue phare du mercato sera argentine. Il est indiqué que le Barça s’attend à devoir payer un montant similaire à ce que le club avait déboursé à l’époque pour s’offrir Luis Suárez, soit au moins 80 M€.

Mateta en Italie ?

Un joueur de l’équipe de France pourrait faire le choix de rejoindre la Serie A et la Juventus pour optimiser ses chances de figurer dans le groupe pour la Coupe du monde 2026. Comme le placarde Tuttosport, la Juve est à 2 M€ de s’offrir Jean-Philippe Mateta. Crystal Palace demande 35 M€ pour son attaquant, qui sera en fin de contrat en 2027. Le quotidien transalpin évoque un prêt payant + une option d’achat obligatoire à 30 M€ en cas de qualification pour la coupe d’Europe, soit un total de 33 M€. La Juventus souhaitait dans un premier temps attendre l’été prochain pour avancer sur le dossier, une fois le départ de Dušan Vlahović bouclé, mais plusieurs clubs sont sur Mateta, à l’instar de Fenerbahçe, qui serait entré dans la danse selon Fotomaç. Jean-Philippe Mateta semble avoir l’embarras du choix. À lui de faire le bon s’il veut mettre toutes les chances de son côté pour disputer la Coupe du monde avec les Bleus.