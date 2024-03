Aymeric Laporte toujours amer envers Pep Guardiola

Après plus de cinq ans à Manchester City, avec un statut de joueur qui a évolué de titulaire à remplaçant, Aymeric Laporte (29 ans) a décidé de partir à Al-Nassr cet été pour une nouvelle expérience en Arabie saoudite. L’international espagnol a de bons souvenirs des Sky Blues, mais pas de son ancien entraîneur Pep Guardiola. Actuellement en sélection, Aymeric Laporte a livré une interview à RadioMarca. Le natif d’Agen revient sur son départ et sa relation tumultueuse avec le coach catalan : « Guardiola dit souvent "si quelqu’un ne veut pas être ici, qu’il le dise… et bonne chance". C’est ce qu’il dit habituellement. Pour plusieurs joueurs, ce n’était pas comme ça, mais je ne vais pas m’étendre sur ce genre de choses. J’ai décidé de partir et j’ai pu partir. C’est tout ce qu’il y a à dire ».

La suite après cette publicité

Dans la même interview, Aymeric Laporte a voulu souhaité bonne chance à son Brahim Diáz avec lequel il a joué à City entre 2018 et 2019 : « nous sommes comme des frères, nous avons eu l’occasion d’en parler plusieurs fois. C’est dommage parce que j’aurais aimé jouer avec lui et passer plus de temps avec lui, être à nouveau avec lui après avoir été à City avec lui. Mais chacun doit prendre sa propre décision et je le soutiens dans toutes les décisions qu’il va prendre dans sa vie, j’espère que ce sera pour le mieux ».