Qui est le nouveau phénomène de Manchester United Anthony Elanga

Débarqué au centre de formation de Manchester United en 2015 après des passages à Elfsborg, Malmö et au sein du petit club anglais d'Hattersley, Anthony Elanga a vite intégré la caste des grands espoirs du club mancunien. Se produisant en réserve (4 buts et 2 offrandes en 8 matches) et en Youth League (1 réalisation et 1 passe décisive en 2 matches), il a intégré de manière douce et linéaire l'équipe première depuis cet été. Lancé par Ole Gunnar Solskjaer en fin de saison dernière, il avait disputé deux matches de Premier League dont le dernier de la saison où il a marqué contre Wolverhampton (2-1). Pourtant cette saison malgré une présence accrue dans le groupe professionnel pour les entraînements, il n'a dû se contenter que d'un seul match de Carabao Cup perdu contre West Ham (1-0) où il est rentré comme latéral gauche.

Ralf Rangnick lui a donné sa chance

L'ailier gauche qui peut aussi jouer comme attaquant de pointe a dû ronger son frein jusqu'à l'arrivée de Ralf Rangnick qui l'a sorti du placard. Jouant contre Crystal Palace quelques minutes début décembre, il était d'ailleurs prolongé le jour de Noël par le club mancunien jusqu'en juin 2026. «Mon ambition ultime a toujours été de jouer pour Manchester United. Le niveau y est très élevé. Ce contrat représente un nouveau moment important dans mon chemin de joueur. Ici, il y a des joueurs de classe mondiale et des coachs qui nous apprennent des choses à chaque jour qui passe. Je suis vraiment ravi que le club montre tant de foi dans mon développement et je voudrais remercier ma famille et tout le staff pour le soutien reçu», savourait-il.

Intégré doucement à l'équipe par Ralf Rangnick jusqu'à sa titularisation contre Aston Villa (2-2) le 15 janvier dernier, Anthony Elanga a su rendre la confiance accordée par son coach quelques jours plus tard contre Brentford (3-1). Buteur, il confirmait sa bonne dynamique. Peu avare dans les efforts et actif dans le pressing, il répond parfaitement aux exigences du technicien allemand et savourait après cette réalisation au micro de BT Sport : «j'apprécie énormément le coach et vous pouvez voir à l'entraînement, l'intensité, combien nous courons. Si vous travaillez, vous serez récompensé en match et c'est ce que je veux essayer de faire chaque jour. Essayer de travailler dur et de m'entraîner au mieux. J'aime être titulaire dans ce merveilleux club et je veux que cela continue, mais je dois travailler pendant l'entraînement et quand j'ai l'opportunité sur le terrain, je dois la saisir.»

Un talent bien couvé

Prenant sa chance comme un mort de faim, il était d'ailleurs en lice pour le titre de joueur du mois de janvier (finalement gagné par David De Gea). Pourtant début février, il a connu un moment compliqué face à Middlesbrough en FA Cup. Après le match nul 1-1, il a manqué son tir au but qui a précipité l'élimination des Red Devils (8-7). Malgré cet échec, il a vite été soutenu par le public et son coach Ralf Rangnick : «il y a toujours un soutien massif, ici, au club. Regardez comment a réagi la Stretford End vis-à-vis d'Anthony Elanga. Ils ont soutenu Elanga. Il a reçu du soutien de la part de ses coéquipiers également. C'est normal, c'est le football. Il y a des joueurs bien plus expérimentés que lui qui ont raté des penaltys décisifs, tout au long du dernier siècle. Cette expérience va l'aider à se développer pendant les prochains mois.» Toujours dans une phase d'apprentissage, Anthony Elanga peut compter sur le soutien de ses coéquipiers.

Son compatriote Victor Lindelöf par exemple est au petit soin pour lui : «bien entendu, je lui parle beaucoup. Il a beaucoup de talent, je suis très heureux pour lui, il obtient de plus en plus de minutes au club. C'est un jeune joueur, très talentueux. Il vient ici chaque jour pour améliorer son jeu. Il travaille très dur et je suis vraiment ravi pour lui. S'il continue à faire ce qu'il fait en ce moment, je pense qu'il devrait alors se diriger vers un futur prometteur. Il faut qu'il continue à rester humble et à travailler dur, par contre.» Même son de cloche pour le capitaine Harry Maguire qui lui apporte son expérience et lui souhaite le meilleur : «Anthony a fait son entrée dans l'équipe au cours des deux derniers matches (propos datant du 30 janvier dernier ndlr), il a fait du bon travail et peut être fier de lui. Il y a évidemment Marcus (Rashford ndlr), qui est établi, et Mason (Greenwood ndlr), qui grandit et s'améliore de plus en plus.»

Et maintenant confirmer

«C'est la raison d'être de ce club, il fait venir des footballeurs talentueux et, si vous êtes assez talentueux, vous aurez l'opportunité de jouer et c'est ce qui s'est passé avec Anthony. Anthony a fait cela très bien, il peut être fier de lui et je suis sûr que sa famille est très fière [...] Peut-il vraiment continuer ? Il a tout le talent du monde pour le faire» a poursuivi le défenseur central anglais. Toujours de plus en plus intégré dans l'équipe, Anthony Elanga a de nouveau marqué contre Leeds United dimanche dernier (4-2). Un nouveau but qui arrive à quelques jours d'un match décisif de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid (à suivre sur note live commenté). Une rencontre pour laquelle Anthony Elanga risque d'avoir sa chance que ce soit en débutant ou en entrant en jeu.

Déjà utilisé en Ligue des Champions le 8 décembre dernier contre les Young Boys de Berne, le joueur de 19 ans pourrait donc découvrir la phase à élimination directe de la plus prestigieuse des compétitions. En outre, le natif d'Hyllie va devoir sûrement faire un choix en mars prochain qui aura un impact sur son avenir. Lors de la prochaine trêve internationale, il aura sûrement la possibilité de rejoindre l'équipe A de la Suède pour la toute première fois alors qu'il fait actuellement les beaux jours de l'équipe U21. Disposant aussi de la nationalité camerounaise, il pourrait voir les Lions Indomptables débarquer pour essayer de l'arracher aux Blågult pour qu'il puisse disputer les barrages de la Coupe du monde 2022 contre l'Algérie. S'imposant aux yeux du football anglais depuis quelques semaines, Anthony Elanga est en train de passer dans une autre dimension.

