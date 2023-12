Lens-Reims : la réaction à chaud de Ruben Aguilar

Sans se montrer flamboyant, le RC Lens a fait preuve de réalisme pour s’offrir le scalp du Stade de Reims (2-0), dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Malgré des difficultés techniques, le club nordiste a compensé ses faiblesses par un état d’esprit d’acier pour s’offrir un onzième match sans défaite de suite. Irrésistibles depuis la trêve du mois d’octobre, les Sang-et-Or poursuivent leur remontée au classement et occupent désormais la cinquième place du championnat, en attendant les résultats de l’OM et de Brest dimanche. À l’issue de la rencontre, Ruben Aguilar a souligné la mentalité irréprochable de son équipe qui a payé au stade Bollaert.

«On s’attendait à un match compliqué face à une belle équipe de Reims, avec beaucoup d’absents. On a fait preuve de caractère et on a prouvé qu’on avait un gros effectif. Que n’importe quel joueur pouvait avoir sa chance, à l’image d’Oscar (Cortés ndlr) qui a su saisir sa chance. Félicitations à toute l’équipe car on a gagné dans la douleur. On est fatigué mais on a un gros match mercredi», a exprimé le défenseur lensois. Si le contenu n’a pas été parfait, l’ex-joueur de l’ASM a préféré retenir l’essentiel. «Dominés ? Ce n’est pas grave on a gagné. Je préfère gagner comme ça que perdre en dominant. Cela nous ait déjà arrivé cette saison. C’est avec des victoires comme ça que le groupe reste soudé. On continue notre marche en avant malgré un début de saison compliqué. Mais l’équipe est concernée, que ce soit le staff et les joueurs. Si on peut aller chercher plus haut, on ira mais on va se maintenir dans les 5 premiers», a-t-il fini par conclure au micro de Prime Vidéo.