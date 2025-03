AC Milan : c’est la pagaille !

C’est une saison catastrophique que vit l’AC Milan. Seulement 9e de Serie A, éliminé de la Ligue des Champions, le club lombard ne passe pas une semaine sans la moindre polémique. La dernière en date ? Des mots glissés en off aux journalistes italiens par le porte-parole de Sergio Conceição, Francisco Empis, qui témoignaient du malaise de l’entraîneur portugais. Il ne se sentirait pas soutenu au sein du club, serait étonné de ne pas avoir rencontré le patron Gerry Cardinale, trouverait les joueurs hors de forme en raison d’une mauvaise préparation physique et ne serait pas satisfait du mercato hivernal, copieux mais tardif.

Voilà pour la liste des griefs rapportés hier soir par la presse italienne, qui ont fait grand bruit de l’autre côté des Alpes, poussant Sergio Conceição à démentir. « Je souffre beaucoup du moment traversé par Milan, mais rien de ce qui a été rapporté à mon sujet n’est vrai. Le club est toujours présent, je sais que le club est avec moi », a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport. Mais cela n’a pas forcément convaincu tout le monde.

Un démenti qui ne passe pas forcément

Si dans son édition papier La Gazzetta vole au secours du Portugais et assure de sa bonne foi, un article publié sur le site italien s’étonne malgré tout de ce nouveau soubresaut. « Un terrible malentendu entre Conceiçao et son porte-parole ? Un homme de confiance qui est - disons - allé trop loin, en attribuant à Sergio des pensées qui ne sont pas les siennes ? Possible? Ou une confidence, un échange d’opinions qui devait rester privé et qui a été diffusé dans le monde entier ? Quelle que soit l’histoire - peut-être ne le saurons-nous jamais - une chose est sûre : certaines situations ne peuvent pas se produire au sein d’un des plus grands clubs du monde, suivi et aimé par des millions de fans, dans une réalité hyper professionnelle, fréquentée par des stars grassement payées. »

Car ce nouvel épisode s’ajoute à une longue liste de ratages cette saison. Le flou en coulisses, le niveau décevant des stars du club (Maignan, Leao, Theo Hernandez), le changement d’entraîneur, les prolongations qui traînent, autant de sujets sensibles qui donnent l’impression d’un chaos permanent. Sergio Conceição est quant à lui attendu en conférence de presse aujourd’hui, à la veille du match contre Lecce, dans une ambiance tendue.