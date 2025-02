Jason Denayer estime que l’Arabie saoudite n’a rien à envier à la Ligue 1

Après la prise de parole Cristiano Ronaldo sur le niveau de jeu du championnat saoudien de football, un autre joueur a également pris position. Jason Denayer, ex-défenseur de l’OL et d’Al-Fateh, défend ainsi le niveau de la Saudi Pro League, qu’il juge équivalent à la Ligue 1. Selon lui, le championnat saoudien continue de se développer et n’a rien à envier aux meilleures ligues européennes.

«Le niveau en Arabie saoudite est très bon. Dans les sept premiers, il y a certainement des étrangers qui ont joué ou qui vont jouer dans de grands clubs européens. En raison de la chaleur, le rythme est différent. Il n’y a pas de hauts et de bas comme en Angleterre. Il ressemble plutôt à celui de l’Italie: on attaque, puis on se calme un peu», explique le joueur dans un entretien accordé au quotidien belge Nieuwsblad. Avant d’ajouter : «Mais si vous regardez les joueurs, le championnat saoudien est du niveau de la Ligue 1 française. En fait, si vous voyez les investissements ici, y compris à long terme, je pense que le championnat va continuer à se développer. Ils veulent vraiment changer le visage du football».