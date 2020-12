Liga : Granada et Valencia, autant de rouges que de buts

On arrive à la fin de cette horrible année 2020, mais les écuries européennes nous offrent encore quelques moments de spectacle pour les derniers instants avant de passer à 2021. Mais quand on parle de spectacle, on ne parle pas forcément de cette rencontre entre Granada et Valencia. Les visiteurs ont ouvert le score en première mi-temps grâce à Kevin Gameiro alors que Kenedy, l'ailier de Granada, avait vu son but refusé plus tôt.

La suite après cette publicité

Finalement, en toute fin de première période, Kenedy remettait les deux formations à égalité. En seconde période, malgré le fait que les locaux essayaient de bousculer Valencia, c'est l'arbitre de la rencontre, Adrián Cordero Vega, qui décidait de fait le show en excluant trois joueurs quasiment coup sur coup : Jason (70e), Guedes (73e) pour le VCF et Duarte (76e) pour Granada. En toute fin de match, Molina (88e) offrait finalement la victoire aux locaux.