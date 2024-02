OM-MHSC : l’aveu d’impuissance de Joris Chotard

Montpellier n’y arrive plus. En déplacement à l’Orange Vélodrome en clôture de la 23e journée de Ligue 1, le MHSC s’est lourdement incliné face à l’Olympique de Marseille (4-1). Après avoir ouvert le score très tôt dans la partie grâce à Al-Tamari et au sortir d’un premier quart d’heure encourageant, le club héraultais a subi de bout en bout face à des Marseillais renversants et entreprenants. À l’issue de la rencontre, Joris Chotard a analysé la prestation décevante de son équipe.

«Je pense que quand on y arrive pas techniquement, on doit être présent dans les duels. Sur les transitions, les cinq premières minutes, on s’est directement recroquevillés. Forcément, quand on joue dans nos 30 derniers mètres, on peut rien faire. On a eu zéro maitrise dans le match. Il va falloir se réveiller», a déclaré le milieu de terrain héraultais au micro de Prime Video. Au classement, Montpellier reste aux portes de la zone rouge.