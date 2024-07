Juventus : Thiago Motta est déjà dans l’urgence sur le mercato

Avec l’arrivée de Thiago Motta sur le banc, la Juventus met les petits plats dans les grands pour retrouver de belles couleurs avec notamment les arrivées de Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Juan Cabal, Michele Di Gregorio entre autres. Un bien beau mercato qui est loin d’être fini : «Nous aimerions consolider l’équipe avec trois nouveaux coups sur le marché, et donc un autre joueur à chaque poste». Le directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, a été très clair il y a quelques jours lorsque, en marge de la présentation du nouvel entraîneur Thiago Motta à la presse, il a indiqué les prochains transferts du club piémontais : un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant pour satisfaire les besoins.

Ce sont les trois priorités de la Juventus qui, cependant, nécessitent au moins trois transferts importants, voire plus, dans le sens des départs pour financer ces dépenses futures. Ainsi, lors de cette conférence de presse, la phrase clef à retenir était la suivante : «Personne n’est exclu de l’équipe, mais le marché est toujours ouvert et nous réfléchirons sur les individus à la fin». Et cette dernière semaine de juillet pourrait marquer un tournant dans le mercato estival de la Vielle Dame. En effet, la direction travaille encore sur plusieurs dossiers dans les arrivées. Mais pour tout verrouiller, la Juventus doit dans l’urgence vendre des joueurs pour renflouer les caisses.

La Juve veut un total de 80 millions d’euros !

Le directeur sportif, Cristiano Giuntoli, s’est envolé pour l’Allemagne avec le reste de l’équipe pour la tournée estival au siège d’adidas qui se terminera le vendredi 26 juillet avec le match amical contre Nuremberg. De nombreux Bianconeri y sont présents, même si d’autres sont restés à Turin pour travailler individuellement ou sont encore en vacances. Dans ces deux groupes, cependant, il y a des joueurs qui pourraient représenter une opportunité d’encaissement importante et d’ici les six prochains jours, l’objectif de Giuntoli sera d’essayer de conclure des ventes pour un total de 80 millions d’euros en cash. C’est ce chiffre qui permettrait, immédiatement après, de faire le pas décisif pour au moins deux des trois achats prévus, notamment Teun Koopmeiners et Jean-Clair Todibo. Et plusieurs joueurs sont déjà dans le viseur de la direction turinoise pour permettre de verrouiller ces arrivées. Trois gros dossiers sont en cours de négociations.

Celui de Matias Soulé, le jeune attaquant argentin très apprécié par Thiago Motta, qui pourrait néanmoins être sacrifié en cas d’une belle offre avoisinant les 35 millions. Il y a des prétendants qui se sont positionnés dont l’AS Roma. Le départ de Federico Chiesa, évalué dans les alentours des 25 millions, est toujours en stand-by avec aussi les Giallorossi sur le dossier et le Napoli d’Antonio Conte. Et l’autre grand nom est celui de Dean Huijsen qui a de nombreuses demandes, il ne se considère plus comme un talent brut et souhaite trouver une équipe qui lui assurera une continuité. Il est le sujet le plus brûlant étant donné qu’il n’a même pas été appelé par Thiago Motta et qu’il a des demandes du Paris Saint-Germain, de Wolfsburg, Bayer Leverkusen, du Borussia Dortmund et de Stuttgart. Au-delà de ces grosses affaires, la Juventus a d’autres petites situations à gérer comme les ventres d’Arthur, d’Arkadiusz Milik, de Wojciech Szczęsny et de Filip Kostić. Sans oublier aussi Weston McKennie.