Ligue 1 : l’AS Monaco poursuit son sans-faute par une grosse victoire contre Strasbourg

Après sa victoire à Clermont dans un match prolifique (4-2), l’AS Monaco recevait le Racing Club de Strasbourg, vainqueur d’un Olympique Lyonnais en crise la semaine passée (2-0), pour le compte de la deuxième journée de cette saison 2023-2024 de Ligue 1. Ces deux formations pouvaient prendre provisoirement la tête du championnat en cas de victoire à Louis-II, en attendant l’échéance de clôture entre le RC Lens et le Stade Rennais ce dimanche soir à Bollaert.

Après un premier quart d’heure plutôt disputé entre les deux formations, le club du Rocher débloquait la marque sur un éclair de génie de la part de son ailier international japonais Takumi Minamino, auteur d’une belle frappe lointaine pour tromper la vigilance de Matt Sels (1-0, 20e). Et après la demi-heure, Caio Henrique distillait un beau centre lointain pour trouver la tête de son coéquipier Minamino, encore une fois, pour un doublé en 15 minutes (2-0, 35e).

Un Monaco très offensif

Et après quatre buts inscrits en Auvergne le week-end dernier, l’AS Monaco se baladait offensivement devant son public et faisait trembler les filets du gardien alsacien par l’intermédiaire de Wissam Ben Yedder. L’attaquant international français, capitaine de cette équipe monégasque, inscrivait son troisième but de la saison sur une frappe croisée mais détournée par le dernier défenseur (3-0, 58e). Malgré tout, les visiteurs tentaient de sauver l’honneur, mais l’arrière-garde rouge et blanc tenait bon.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 6 2 5 2 0 0 7 2 9 Strasbourg 3 2 -2 1 0 1 2 4

Les coéquipiers de WBY avaient même la possibilité de creuser un peu plus l’écart et sceller le sort de la rencontre, mais le portier belge Sels mettait en échec Eliot Matazo, servi par Ben Yedder (73e). Après cinq minutes de temps additionnel sans grande occasion franche, l’AS Monaco remporte les trois points de la victoire à domicile face au Racing et s’offre donc le trône de leader, devenant également meilleure attaque provisoire de L1.